Popronde verplaatst editie 2020 naar begin 2021

Het grootste reizende festival van Nederland verplaatst haar traditionele najaarstour naar begin 2021 vanwege coronamaatregelen. Popronde Groningen vindt nu plaats op donderdag 18 februari 2021. De reguliere editie van Popronde 2021 gaat onveranderd door in het najaar.

‘Met de anderhalve meter afstandsmaatregelen is het niet mogelijk een Popronde te organiseren,’ aldus Mischa van den Ouweland, artistiek leider van het festival. ‘in een poppodium of theater is het nog mogelijk om op afstand met dertig, veertig of zelfs honderd man naar een band te kijken, maar Popronde vindt vaak plaats in kroegen, kledingwinkels of kapperszaken, locaties die veel minder publiek kunnen verwelkomen als er anderhalve meter afstand moet worden bewaard. Voor zowel artiest als locatie is dat geen wenselijke situatie.’

De organisatie verwacht dat de anderhalve meter maatregel in het najaar nog altijd van kracht is, en heeft daarom besloten het festival in haar geheel te verplaatsen. Van den Ouweland ‘de deadline voor het programmeren van een Popronde ligt zes weken voor aanvang van het festival in een stad. Hoewel Popronde pas in september zou beginnen kwamen de eerste deadlines al snel dichterbij. Naar aanleiding van de persconferentie van vorige week woensdag, waarin niet duidelijk werd dat de maatregelen werden versoepeld hebben we de knoop doorgehakt om het festival naar begin 2021 te verplaatsen.’

Popronde Groningen op donderdag 18 februari 2021

Popronde Groningen vindt dus plaats op donderdag 18 februari 2021 in plaats van op donderdag 8 oktober. Aan het concept verandert niets, het programma van Popronde Groningen wordt 5 weken voor aanvang bekend gemaakt. Duidelijk is dat de meest talentvolle acts van het moment naar de stad komen, en zo in de voetsporen treden van Kensington / My Baby / EUT / De Staat / Blaudzun / Lucas Hamming /Sue the Night / Haevn / Rondé / Jeangu Macrooy etc., die in het verleden op Popronde Groningen stonden voor ze doorbraken bij het grote publiek.

Het verplaatsen van Popronde 2020 naar begin 2021 heeft geen gevolgen voor de reguliere editie, die in het najaar van 2021 plaatsvindt en start op zaterdag 11 september in thuisstad Nijmegen.

De nieuwe data voor Popronde zijn te vinden op www.popronde.nl.

Foto: POPgroningen