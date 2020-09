Portretten van WerkPro medewerkers in Forum Groningen

GRONINGEN – Op maandag 7 september luidden 320 Bedrijfskundestudenten aan de Hanzehogeschool in Groningen het eerste schooljaar in met de Onmogelijke Opdracht. De eerstejaars werken 25.952 uur in 50 teams aan 50 onmogelijke opdrachten! Ze gaan in deze tiende editie aan de slag voor Stichting WerkPro. Met als slogan: Make Beer, Make Bikes, Make Jobs werken de studenten twee weken lang aan hun opdracht. De Grande Finale is op 18 september.

Zes van deze bedrijfskunde studenten, waaronder Nick Backers wonende in Meppel, hebben de opdracht gekregen om een foto-expositie te organiseren in het Forum in Groningen zonder geld. Tijdens deze expositie stellen de studenten portretfoto’s van WerkPro medewerkers tentoon. Hiervoor zijn zij bij verschillende werklocaties van WerkPro langs geweest en hebben zij een aantal fascinerende foto’s en verhalen weten te verzamelen. Op donderdag 17 september tussen 10:00 en 12:00 verzorgen de studenten een foto-expositie in het Forum in Groningen. De entree voor deze expositie is gratis, maar een donatie voor stichting WerkPro is altijd welkom.

Foto: WerkPro