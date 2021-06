Positieve posters in Groningen; heb jij ze al gespot?

GRONINGEN – Heb jij ze al gezien? Sinds deze week hangen overal in Groningen kleurrijke posters over het heropenen van onze stad. Deze posters zijn afkomstig van Positive Propaganda. Dit initiatief wil met aansprekende kunst meer positiviteit verspreiden in onze straten.

Mensen zijn van nature positief en optimistisch, daarin geloven initiatiefnemer Arnoud Evenhuis en zijn kompanen volledig. ‘Maar we worden tegenwoordig zo bedolven onder slecht nieuws en oppervlakkige reclame, dat we dit vergeten.’ Daarom kwam hij met het idee voor Positive Propaganda.

Meer positiviteit in Groningen

Samen met Marloes Dekker, Jochem Koopman, René Raap en andere positivo’s ontwikkelde hij het tot een volledig concept. Het doel: meer blij nieuws en positiviteit in het Groninger straatbeeld. Hiervoor kopen ze een groot deel van de reclamedisplays op en vullen ze met aansprekende, positieve boodschappen. De Gemeente Groningen ondersteunt dit initiatief.

De posters worden gemaakt door beginnende, lokale beeldmakers. Naast een vergoeding krijgen zij zo de kans om hun talent te tonen. Op die manier wil Positive Propaganda de lokale creatieve industrie versterken. Voor de eerste serie hebben vier van hen het heropenen van de stad verbeeld. Hoe ziet dat eruit? En wat betekent het? Dat zie je als je door de stad fietst. Vanaf juli wordt Groningen opgevrolijkt met de tweede serie posters met als titel ‘Kleur de stad’. Later deze zomer volgt een derde serie.

Deel ook een stukje positiviteit

Beeldmakers, stadjers, ondernemers: Positive Propaganda nodigt iedereen uit om Groningen als meest positieve stad van Nederland op de kaart te zetten. Organisaties kunnen een positief onderwerp aandragen om in een nieuwe serie onder de aandacht te brengen. Beeldmakers zijn welkom om een van de designs op hun naam te zetten. En iedereen kan het initiatief steunen met een bijdrage voor drukwerk en plaatsing.

Foto: Positive Propaganda