P+R Haren tijdens drie weekenden in zomervakantie niet bereikbaar

Bus stopt niet bij P+R Haren

In de weekenden van 9 tot 12 juli en van 30 juli tot 2 augustus is de afrit (38) vanaf de A28 naar P+R Haren dicht. In die weekenden stoppen de buslijnen 5 en 312 vanuit Annen/Gieten niet bij P+R Haren, maar rijden ze door over de A28 richting Groningen.

In het weekend van 6 tot 9 augustus is de oprit (38) vanaf P+R Haren naar de A28 richting Assen dicht. Buslijnen 5 en 312 vanuit Groningen stoppen dan niet bij P+R Haren, maar rijden door over de A28 richting Annen/Gieten.