Pro-Palestina demonstratie op Vismarkt in Groningen

GRONINGEN – Op donderdagmiddag verzamelden meer dan honderd mensen zich op de Vismarkt in Groningen om hun steun te betuigen aan Palestina tijdens een demonstratie.

De demonstratie was georganiseerd als reactie op de recente opflakkering van geweld in het Midden-Oosten. Deelnemers riepen op tot vrede in het door conflict geteisterde land. Onder begeleiding van luidkeels gezongen pro-Palestijnse leuzen en het wapperen van Palestijnse vlaggen, wisten de demonstranten de aandacht van het winkelend publiek op de Vismarkt te trekken.

Foto: Noorderlijkfotobureau.nl