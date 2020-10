Programma GLI gestart voor mensen met overgewicht

GRONINGEN – Iedereen weet dat een gezonde leefstijl belangrijk is, maar hoe doe je dat? Vanaf oktober is de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) in Groningen gestart voor mensen met overgewicht.

De GLI wordt volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Het programma is speciaal gericht op gedragsverandering om zo een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Het 2-jarige GLI programma wordt gegeven door Chelsea Rijskamp, leefstijlcoach en diëtist, Jessica de Boer leefstijlcoach en diëtist en Rienk Koeneman, fysiotherapeut van praktijk Helpman, in samenwerking met Huisartsenpraktijk Oosterpoort. Deelname is ook mogelijk wanneer je bij een andere huisartsenpraktijk bent ingeschreven.

Het doel van dit programma is om kennis en vaardigheden op te doen over een gezonde leefstijl om gewicht te kunnen verliezen. Want met die kennis kun je namelijk zelf je gezondheid verbeteren en zo voorkomen dat je bepaalde chronische aandoeningen ontwikkelt. Doordat je het programma in een groep volgt heb je veel steun aan elkaar, want iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen. Voor sommigen is het competitie en voor anderen biedt het gezelligheid.

Ervaar je een drempel om te beginnen met een gezondere leefstijl? De GLI helpt je daar juist overheen. Heb je bepaalde lichamelijke klachten of heb je weinig energie? Heb je last van stress, wil je graag afvallen of je medicijngebruik verminderen? Dan is dit programma iets voor jou! Onder begeleiding van een diëtist en een fysiotherapeut ga jij jouw persoonlijke doel behalen en leer je hoe je dit op de lange termijn kan volhouden.

Het programma bestaat uit groepsvoorlichting en individuele begeleiding door deze twee paramedici. Daarnaast begeleidt leefstijlcoach Chelsea of Jessica de mensen individueel op het gebied van gedragsverandering. “Wij vinden het belangrijk om het de deelnemers zo makkelijk mogelijk te maken hun doel te bereiken, of dat nu afvallen is of verbeteren van de bloedwaarden. Kleine stapjes maken het succes.”

Wil je meedoen, heb je nog vragen of wil je meer informatie over de GLI? Neem dan contact op met de leefstijlcoach van Balanza via email: info@dietistbalanza.nl, telefonisch of een WhatsApp bericht via 06-31010872.

Op de foto (links naar rechts) Jessica de Boer diëtist en leefstijlcoach, Chelsea Rijskamp diëtist en leefstijlcoach, Kathelijne Kruize praktijkondersteuner, Mirella Wever huisarts

Foto: Balanza/CameraNU