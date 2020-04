Quarantaine hofjeswandeling van Jos Clemens grote hit

GRONINGEN – Dankzij de quarantaine hofjeswandeling van Jos Clemens kunnen Stadjers er met dit mooie weer toch nog lekker op uit.

Sinds kort organiseert Clemens zijn wekelijkse hofjeswandeling namelijk digitaal via Google Street View. De hofjesexpert geeft al jaren lang fysieke wandelingen door de hofjes van de stad, maar doet dit door de coronacrisis nu noodgedwongen vanuit huis. En hoewel het digitale hem soms nog wat onwennig is, ziet Clemens wel degelijk de voordelen. “Het is op Google beter weer dan hier. Zelfs de knoppen van sommige bloemen zijn op Google al verder open.”

Openingstijden

Het nadeel van de binnentuinen zijn volgens Clemens de openingstijden. Reeds in 2014 luidde de hofjesexpert hierover de noodklok. In de talkshow Stand van Stad sprak hij zijn zorgen uit over het aantal bezoekers. Toch houdt de hofjesman zich ook op Google aan de gestelde openingstijden. Daarom werd er vanmiddag netjes om 14.30 uur digitaal verzameld voor een nieuwe wandeling bij het Sint Anthony gasthuis aan de Rademarkt in Groningen.

Hofjeswandeling

Foto: Jos Clemens/YouTube