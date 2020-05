Quarantaineportret: je eigen aandenken aan de quarantaine

GRONINGEN – Joy Buitenhuis uit Groningen maakt quarantaineportretten: een bijzondere herinnering aan een bijzondere tijd.

Steeds meer beginnen we te beseffen hoe groot de impact is die het coronavirus op heeft. We bevinden ons in een unieke situatie, iets waar we in de toekomst nog vaak naar terug zullen kijken. Misschien wel door middel van een quarantaineportret, want fotografe Joy Buitenhuis merkt dat dit een steeds populairdere manier is om deze bijzondere tijd vast te leggen.

Quarantaineportret

Een quarantaineportret is een portret geschoten in de deuropening of van achter het raam. “Ik zag het voor het eerst voorbij komen op Instagram en ik dacht meteen: wat een super leuk idee”, vertelt Joy. “Ik heb toen in mijn omgeving rondgevraagd of er mensen waren die hier geïnteresseerd in waren, en dat was zo. Toen ben ik aan de slag gegaan.”

Inmiddels heeft de fotografe al aardig wat quarantaine shoots op de planning staan en ziet ze de vraag naar quarantaineportretten groeien. “Het is zo leuk om mensen op zo’n unieke maar toch persoonlijke manier vast te leggen. Zo lang de vraag er is, ga ik vrolijk door met het vastleggen van deze bijzondere momenten.”

Foto: Joy Buitenhuis