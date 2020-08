Raadslid Erick Bakker stopt als raadslid in de gemeente Groningen. Yaneth Menger terug als raadslid.

Raadslid Erick Bakker stopt per in 1 september als raadslid bij 100% Groningen en in de gemeenteraad van de gemeente Groningen. Zijn vertrek volgt nadat hij vol goede moed en energie eerder dit jaar weer aan de slag was gegaan. Wegens terugkerende gezondheidsproblemen hebben Bakker en 100% Groningen nu in gezamenlijkheid besloten dat het beter is dat Bakker voor zijn gezondheid kiest, boven het raadslidmaatschap, en daarom stopt als gemeenteraadslid.

Bakker: “Groningen verdient een volksvertegenwoordiger met een een 24/7 mentaliteit die zich voor de volle 100% in kan zetten voor een mooier en beter Groningen. Doordat mijn gezondheid om een langer herstel en rust vraagt lukt dat mij nu niet. Daarom is het beter om mijn plek terug te geven en mij te richten op mijn herstel. Natuurlijk vind ik het heel erg jammer want het raadswerk zelf is geweldig”.

Yaneth Menger opnieuw in de gemeenteraad

Nu Erick Bakker stopt zal Yaneth Menger hem namens 100% Groningen gaan opvolgen. Yaneth Menger was eerder al vervangend raadslid voor Bakker. Zij zal zich de komende tijd gaan inzetten voor armoedebestrijding, ondernemers, de binnenstad en sport.

Stem van de inwoners

Yaneth Menger: “Ik heb vorig jaar met ontzettend veel plezier en enthousiasme onze fractie mogen vertegenwoordigen. Ik zie het als een voorrecht om opnieuw de stem van de inwoners van onze gemeente Groningen te mogen vertegenwoordigen in het huis van de democratie. Door de coronacrisis zitten we in een bijzondere tijd en gaan we uitdagende tijden tegemoet. De lokale politiek zal hard nodig zijn om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.’’

