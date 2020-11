Rechtszaak Jaagpadmoord vandaag en morgen live te volgen

GRONINGEN – Vandaag start de rechtszaak tegen de verdachte van de zogenaamde Jaagpadmoord op Hidde Bergman (27) uit Groningen.

Milton T. wordt verdacht van het doodsteken van Bergman die op 14 mei 2019 aan het hardlopen was op het Jaagpad in Groningen. T. kwam als verdachte in beeld nadat hij later dat jaar werd aangehouden voor de vernieling van een auto. Zijn dna werd aangetroffen op de houder van een keukenmes dat nabij het plaats delict was gevonden.

Rechtszaak live uitgezonden

De rechtszaak duurt twee dagen en zou al eerder voorkomen, maar moest wegens corona worden uitgesteld. Op verzoek van de nabestaanden is de rechtszaak live te volgen.

