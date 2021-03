Red de solidariteit

De uitkomst van de verkiezingen op 17 maart is zorgwekkend. Aan de ene kant kregen sociaal-economisch rechtse partijen zoals de VVD en D66 er zetels bij. Aan de andere kant kregen uiterst rechtse partijen zoals de PVV, FvD en JA21 er ook zetels bij. Waar de neoliberalen van VVD en D66 de komende de jaren de inkomens- en vermogensongelijkheid naar verwachting verder zullen laten toenemen en collectieve voorzieningen voor werkenden en werkzoekenden verder gaan afbreken, daar zullen de rechtse rakkers van de PVV, FvD en JA21 hun best doen om buitenlanders en allochtonen hiervan de schuld te geven.

Het is de SP deze verkiezingen in onvoldoende mate gelukt om dit rechtse tij te keren. Maar bij de pakken neer gaan zitten, zit niet in onze aard en daar heeft niemand iets aan. Want rechts heeft met VVD, D66, CDA, PVV, FvD, SGP en JA21 ruim tweederde (104) van alle zetels in handen. Juist nu is een sterke SP meer dan ooit nodig. Juist nu moeten de ervaringen, problemen en verhalen van werkenden en werkzoekenden mensen in het parlement verteld worden. Juist nu moet de SP het verzet tegen Rutte en zijn rechtse rakkers georganiseerd worden. Het gevaar dat zij de rekening van de coronacrisis bij de werkenden en werkzoekenden mensen neer zullen leggen is groot. Wij moeten er in de Tweede Kamer en daarbuiten alles aan doen om dat te voorkomen.

Dit is het moment om aan een alternatief voor tien jaar Rutte te bouwen. Dit is het moment om met iedereen die wil meehelpen met het organiseren, in plaats van het afbreken, van de onderlinge solidariteit aan de slag te gaan. We bouwen een brede beweging met inzicht, strijdbaarheid en moed als ingrediënten voor succes. Dat betekent dat we onze analyses moeten verdiepen, onze alternatieven moeten aanscherpen en onze acties met mensen moeten uitbouwen. Met realisme voor het heden en optimisme voor de toekomst.

Foto: SP Groningen