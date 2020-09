Het voortbestaan van onze collega popkoepel Friesland Pop is in gevaar. Na ruim 30 jaar zou het doek eind dit jaar voor hen kunnen vallen! De ingestelde adviescommissie besloot te adviseren geen geld toe te kennen, ondanks de beoordeling ‘goed’. Een bittere pil, waarbij de stichting ook de nodige kanttekeningen plaatst.

Honderden muzikanten, organisaties en initiatieven hebben de afgelopen jaren support gekregen dankzij Friesland Pop. Het wegvallen van de stichting -en haar specifieke positie in het veld- betekent een gapend gat in de (pop-)culturele infrastructuur. De stichting gaat in gesprek met de provincie over de ontstane situatie.

Meer dan 30 jaar Friesland Pop

Al meer dan 30 jaar zorgt Friesland Pop als provinciale popkoepel voor een verscheidenheid aan activiteiten en projecten. Hierdoor komen jaarlijks meer dan 50 nieuwe Friese acts en makers van popcultuur bovendrijven. In samenwerking met de provincie is er al die jaren gewerkt aan een goed werkende infrastructuur op het terrein van popcultuur. Daardoor is er een keten ontstaan waarlangs Fries talent zich kan ontwikkelen. Friesland Pop organiseert hiervoor op meer dan 100 dagen per jaar activiteiten, met jaarlijks meer dan 1000 deelnemers en met maar liefst 35.000 tot 50.000 bezoekers.

Friesland Pop ondersteunt niet alleen toptalent, maar is van levensbelang voor popcultuur over de volle breedte. Zo klimmen toekomstige talenten elke keer weer een trede omhoog, van de plaatselijke braderie naar een podium op Eurosonic Noorderslag. Zonder provinciale subsidie valt dit alles weg.

Red Friesland Pop!

Ondertussen kun je op de pagina Red Friesland Pop een manifest ondertekenen. Ook roept Friesland Pop op om hun berichten op de socials te delen, liken en vooral de hashtag #ZonderFrieslandPop te gebruiken! Doe je mee?

Foto: POPgroningen