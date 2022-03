Regeltante 2.0 verhuist naar nieuw kantoor in Groningen

GRONINGEN – Regeltante 2.0 uit Groningen is verhuisd. Het social-media-marketing bedrijf is per 1 maart verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Leonard Springerlaan 7. Tegenover Martiniplaza en pal aan de A28. Regeltante 2.0 neemt intrek in het kantoor waar ook B2Design op dezelfde werkvloer is gevestigd.

Op één werkvloer samen met B2Design

B2Design is een internetbureau in Groningen en richt zich voornamelijk op het realiseren van websites, webshops en merkidentiteiten. Alles op basis van een strategie. Het bedrijf telt ruim 12 medewerkers en was sinds januari op zoek naar bedrijf waar een werkvloer mee gedeeld kon worden. Mede-eigenaar Robert de Vries: “Het is fijn dat wij in Regeltante 2.0 een bedrijf hebben gevonden die graag iets groters wilde. Het is een bedrijf die ook in de online-branche actief is. We zijn complementair aan elkaar en raken elkaar niet. We kunnen elkaar alleen maar versterken.”

Regeltante 2.0 op zoek naar een grotere locatie

De 7 regeltantes die momenteel actief zijn waren gevestigd in het centrum van Groningen. Eigenaresse Maxime Tauran: “We zijn de afgelopen periode gegroeid en ons huidige kantoor voldeed niet meer aan onze wensen. We wilden groter en hadden meer ruimte nodig om onze dingen te kunnen doen. Via via kwamen we uit bij B2Design die een werkvloer-genoot zocht. We konden snel komen kijken en eigenlijk was het gelijk bingo. Een mooi strak kantoor waar wij genoeg ruimte hebben maar wel ons eigen ding van kunnen maken. Ook met de groeiambities die wij hebben past dit kantoor helemaal met wat wij zochten. Misschien kunnen we nog wel samen dingen doen. We gaan het zien.”

Regeltante 2.0 is een online marketingbedrijf die zich alleen richt op bedrijven die geen tijd hebben om de social media structureel bij te houden.

Foto: B2Design