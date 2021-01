Reizen en werken in 2020 en in de toekomst

De enquête is net als andere jaren uitgezet onder mensen die in de stad Groningen werken. Veel daarvan werken bij bedrijven die aangesloten zijn bij Groningen Bereikbaar. Zo kunnen we ook bedrijfsspecifieke resultaten presenteren aan een aantal bedrijven. De respondenten konden in de enquête aangeven hoe ze voor de corona-maatregelen van maart 2020 naar hun werk reisden en hoe ze op het moment van het invullen van de enquête reisden (najaar 2020).

Thuiswerken

Het is natuurlijk geen verrassing, maar thuiswerken heeft echt een vlucht genomen het afgelopen jaar. Werkte voor maart 2020 maar 16% van de werknemers wel eens thuis, in het najaar was het 57%. Ook het aantal dagen dat deze mensen thuiswerkt, verdubbelde (van 1,6 dag naar 3,3 dag per week). 39% van de medewerkers in Groningen werkte eind 2020, sinds de ingang van de maatregelen in maart, volledig thuis.

Van de medewerkers die sinds de coronacrisis meer zijn gaan thuiswerken heeft 76% ook de wens om dit na opheffing van de coronamaatregelen te blijven doen, maar niet de volledige werkweek. Gemiddeld zouden ze 2,2 dagen per week thuis willen werken. De sleutel hierin ligt in handen van de werkgevers. Van de medewerkers zegt 18% dat de thuiswerkfaciliteiten nog niet op orde zijn. Werkgevers kunnen flexibel zijn als het gaat om thuiswerken en zorgen dat de voorzieningen voor werknemers op orde zijn. Zo kan een reiskostenvergoeding omgezet worden in een mobiliteitsvergoeding, waarin flexibel wordt omgegaan met reizen en thuiswerken. "Veel bedrijven zijn hals over kop massaal gaan thuiswerken," vertelt Martin Dijkstra, mobiliteitsadviseur bij Groningen Bereikbaar. "We zien nu dat er meer bedrijven bezig zijn met structurele regelingen en vergoedingen. Zeker nu de reiskostenvergoeding bij thuiswerken niet zomaar meer fiscaalvrij vergoed mag worden, maar alleen de daadwerkelijk gemaakte kilometers."