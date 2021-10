Reizigers gebaat bij unieke samenwerking vervoerders

Aanvullende eis

De uitdagingen waar alle partijen tegenaan liepen was de beperkte ruimte rondom station Europapark. Er is weinig halteruimte, waardoor passagiers snel moeten kunnen in- en uitstappen voor een goede doorstroming. Dit betekende dat alleen lagevloerbussen geschikt waren. Aanvullende eis was dat de bussen uitstootvrij moesten zijn, dus alleen elektrische bussen en die op waterstof konden worden ingezet. Michel van der Mark, directeur marktontwikkeling bij Qbuzz: “We hebben samen gebouwd aan een goed, alternatief product voor onze reizigers. Slimmer en duurzamer dan voorheen.” Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, is ervoor gekozen de spoordekwerkzaamheden uit te voeren in de rustige periode rond de Hemelvaartvakantie. Ook waren er door de coronapandemie ongeveer de helft minder trein- en buspassagiers dan normaal.

Geconstateerd is dat veel treinreizigers lopend of fietsend hun laatste deel van de reis hebben voortgezet. “We hebben 600% meer OV-fietsen verhuurd vanaf Europapark en toch hadden we er nog niet genoeg fietsen”, aldus Raaijmakers.