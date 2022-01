Rekensommen over Groningen moet het rekenen leuker maken

PROVINCIE – Op maandag 10 januari starten diverse Groningse basisscholen met een innovatieve rekenmethode rondom verhaaltjessommen.

“We blijven dicht bij de belevingswereld van de leerlingen door sommen te maken over Groningen, hun eigen vertrouwde omgeving”, aldus Patrick de Jager, initiatiefnemer van DagelijksRekenen. Dat maakt het rekenen niet alleen leuker, ze leren hierdoor ook sneller én komen meer te weten over hun stad. Kennis die ze ’s avonds weer kunnen delen aan de keukentafel.”

DagelijksRekenen

Met zijn ervaring als leerkracht van groep 8 startte De Jager in 2020 zijn project om leerkrachten te helpen bij het ontwikkelen van redactiesommen én om het rekenen weer leuker te maken voor leerlingen. Uit brainstormsessies met rekencoördinatoren, leerkrachten én leerlingen kwam één belangrijk inzicht: kruip zo dicht mogelijk tegen de belevingswereld van de leerlingen aan. Zo maak je ze enthousiast over hun eigen stad en blijven ze gemotiveerd bij het maken van verhaaltjessommen.

Sommen over Groningen

Dat is dan ook het uitgangspunt van DagelijksRekenen Groningen: het koppelen van mooie, herkenbare plekken in de stad aan praktische rekensommen. Leerlingen uit groep 6 tot en met 8 krijgen wekelijks 20 sommen over Groningen. In het programma komen bijvoorbeeld de thema’s Actief in Groningen, Toeristische plekken en verschillende wijken zoals Haren aan bod.

Zo leren de kinderen over bekende plekken in de stad, maar komen ze ook in aanraking met de onbekende pareltjes in Groningen. “We zien in andere steden dat leerkrachten én leerlingen zo enthousiast worden, dat ze zelf ook sommen bedenken en insturen over hun school, sportvereniging of andere thema’s uit hun omgeving.”

Meedoen

De gratis proeflicentie van DagelijksRekenen Groningen loopt van 10 januari tot en met 20 februari 2022. Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich – per klas of per school – gedurende deze periode nog aanmelden via dagelijksrekenen.nl.

Foto: mohamed_hassan/Pixabay