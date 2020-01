Renate Renkema nieuwe bestuurder SKSG Kinderopvang

GRONINGEN – Renate Renkema volgt Enno van der Werff per 1 mei op als nieuwe bestuurder van Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG).

Annie Krist, voorzitter van de Raad van Toezicht, is erg blij met de komst van Renkema. “De Raad van Toezicht heeft er het volste vertrouwen in dat SKSG in haar een gedreven en kundig directeur-bestuurder heeft gevonden”, aldus Krist. “Het geeft energie om samen met Renate verder te kunnen bouwen aan het bereiken van onze droom en het halen van de doelen uit onze strategische koers”, vult waarnemend bestuurder Atze Hoogma aan.

Renate Renkema

Momenteel is Renkema nog voorzitter regiodirectie bij het ROC Drenthe College regio Emmen, maar ze kijkt erg uit naar haar switch naar SKSG. Renate: “De indruk die ik in alle gesprekken heb opgedaan hebben bij mij een warm en collegiaal gevoel achtergelaten. SKSG is een professionele organisatie met een prachtige droom ‘gelijke kansen voor álle kinderen.”

Foto: Renate Renkema/SKSG