Reuzenzalm op de Grote Markt voor beter vissenwelzijn

GRONINGEN – Op zondag 3 oktober van 13.00 tot 17.00 uur is er een metershoge zalm te bewonderen op de Grote Markt in Groningen.

Met de opblaasbare reuzenvis, genaamd Blue, vraagt dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) aandacht voor het welzijn van vissen. Voorbijgangers kunnen van alles ontdekken over het leven en de intelligentie van deze dieren. Het bezoek aan Groningen luidt de start in van Oog voor vis, een landelijke toer langs verschillende steden in de week van Dierendag.

Vissen hebben gevoel en emoties

Campagneleider Annemarie Brijder: “Vaak denken mensen dat vissen niet zo interessant zijn of dat ze weinig voelen. Maar niets is minder waar! Vissen zijn prachtige, intelligente dieren met gevoel en emoties. Ze kunnen samenwerken, zijn creatief en hebben uitgebreide sociale banden.”

Voor een beter vissenwelzijn

Ook kunnen Groningers hun handtekening zetten voor beter vissenwelzijn. Brijder: “Net als andere dieren kunnen vissen pijn lijden. Helaas is er veel vissenleed, onder andere bij de vangst, de doding en in viskwekerijen. In tegenstelling tot andere dieren zijn er voor vissen bijna geen regels om hun welzijn te beschermen. Om daar verandering in te brengen, voeren wij campagne. We nodigen iedereen uit om op zondag naar Blue te komen en mee te doen voor beter vissenwelzijn.”

Foto: Compassion in World Farming