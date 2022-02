Rick Dreise over drive en de keerzijde van ondernemerschap

GRONINGEN – Je kunt niet zeggen dat Rick Dreise graag stilzit. Naast zijn werk als co-founder van internetbureau Convident uit Groningen, begeleidt hij startende ondernemers en is hij tot in de late uren bezig met business.

Dreise kreeg zijn ondernemersgeest al vroeg van huis uit mee, met de wil om te slagen als belangrijkste drijfveer. Maar van zijn eerste jaren als ondernemer werd Dreise niet heel vrolijk, omdat het naar eigen zeggen ‘geneuzel in de marge’ was. Inmiddels heeft hij zijn 8-jarige jubileum bij Convident gevierd en blijven zijn ambities groeien. “Convident moet de volgende stap gaan zetten, de lat moet hoger!”

Groei dankzij een vaste filosofie

De 33-jarige Rick Dreise wordt op 19 juni 1988 geboren in het Drentse Roden. En wie Dreise zegt, zegt ook Convident: het digitale vlaggenschip dat hij volledig van de grond af aan met compagnon Rutger van de Griendt heeft opgebouwd. “Die ondernemersdrive zit heel diep van binnen”, vertelt Dreise. “Ik ben dit bedrijf niet begonnen om het groot te maken, maar wel om het uniek te maken.”

Tien jaar geleden zag Dreise ondernemers al vechten met de nieuwe concepten die de markt veroverden in de internet business. “Wij bedenken zelf online concepten voor onze opdrachtgevers en laten deze bedrijven online excelleren. Compromisloos. Want als je zegt dat je de volledige kennis in huis hebt van concept en design tot en met development, kun je daar niet halverwege mee stoppen”, zegt Dreise.

De juiste balans vinden

“Zo hebben wij een bedrijf neergezet dat voor de klant én van onze medewerkers is. En niet voor de aandeelhouders. Dat maakt het simpel, maar ook heel uniek.” “Maar,” zegt Dreise in een eerder interview bij Founded in Groningen: “In de eerste jaren was ik dag en nacht bezig met de opbouw van mijn bedrijf. Daardoor voelde ik me constant gejaagd, ik nam nergens meer tijd voor. Zelfs af en toe een gezellig uitstapje was er niet meer bij.”

Een overwerkte situatie ligt met de karaktereigenschappen van Dreise altijd op de loer. Zo heeft hij wel eens overwogen om het directeurschap in zijn eigen bedrijf op een lager pitje te zetten. “Het ondernemen heeft mij veel gegeven, maar ik ken ook de keerzijde van het ondernemerschap. De druk, het altijd ‘aan’ staan en het constant moeten presteren. Veel hangt samen met de manier waarop je je bedrijf en dus je eigen rol neerzet. Daar zijn we de afgelopen jaren zeer bewust een andere route ingeslagen. Het is een cliché, maar het blijft een eeuwige strijd om daarin de juiste balans te vinden.”

Beginnen met ondernemen

Voor Dreise begon het ondernemen 10 jaar geleden. Na zijn functie als commercieel specialist bij Central Industry Group in Groningen, kreeg zijn carrière een bijzondere wending. Hij verzorgde samen met een team de commerciële activiteiten van het bedrijf en alles draaide goed. Misschien wel te goed. Het maakte hem onrustig en ook het loondienstverband begon enige wrijving te geven. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging in een compleet andere omgeving. Sales in de maritieme technologie werd ingeruild voor het ondernemerschap. En dus op eigen benen staan.

“Het ‘aha-moment’ kwam tijdens het lezen van het boek The 4-Hour Work Week van Timothy Ferris”, vertelt Dreise. “Dat leek me wel wat! Niet per se de 4 uur werken per dag, maar je eigen vrijheid creëren. Het kunnen werken waar en wanneer je maar wilt.” Daarom startte Dreise het internetbureau Convident. En zoals zoveel goede ideeën, is het concept voor het maken van sites en shops ontstaan uit frustratie.

Een partij die écht goed is

Vanaf de start van zijn internetbureau merkte Dreise dat er veel vraag was vanuit de markt naar een partij die écht goed was in websites en webshops. De meeste bestaande bedrijven begrepen het spelletje van adverteren op Google, LinkedIn en Instagram. Maar aan de kant van design en webdevelopment zag Dreise veel kansen. En niet zonder succes.

“Hoe zet je een gebruiksvriendelijke WordPress website neer? Hoe bouw je een relatie op met je opdrachtgevers? Welke strategieën hanteer je online? En misschien wel het belangrijkste: hoe manage je op de juiste manier het online verwachtingspatroon van je opdrachtgevers?” Er volgde in razend tempo een breed klantenbestand, wat Dreise leidde tot de volgende vraag: “Wil ik dit alleen blijven doen?” Een brainstormsessie met zijn huidige zakenpartner volgde over hoe ze het helemaal anders konden doen.

De zoektocht naar vrijheid

“Ik heb nog wel eens het gevoel gehad dat ik moest vechten tegen het beeld dat bij mij alles komt aanwaaien. Zo lijkt het misschien van de buitenkant, maar niets is minder waar,” vertelt Dreise. “Mensen moesten eens weten wat je ervoor moet doen om steeds weer verder te komen. Mijn grenzeloze ambitie helpt dan ook niet echt mee,” lacht de geboren Drent. “Dat maakt me ook de ondernemer wie ik nu ben.”

Convident groeit snel en dat gaat af en toe wel ten koste van vrijheid. Om die vrijheid terug te krijgen, bouwde Dreise samen met zijn compagnon een kernteam om zich heen. Met dezelfde glimlach denkt Dreise terug aan het aannemen van de eerste medewerker. Volgens hem maakte hij daar een klassieke fout. “De eerste persoon aannemen is altijd erg ingewikkeld. We lieten onszelf gijzelen in onze eigen business. De eerste medewerker hebben we aangenomen voor 40 uur, op de ‘traditionele’ manier op onze eigen locatie. Je voelde je bijna verplicht om dus ook 40 uur op locatie te zitten. Dat ging niet alleen tegen mijn vrijheid in, maar ook creëer je een rol die niet bij je past.”

Vandaag de dag heerst er een compleet andere gedachte binnen Convident omtrent het werken op locatie of elders. “Niet iedereen hoeft op kantoor of op locatie aanwezig te zijn. Wat dat betreft is er de afgelopen jaren enorm veel veranderd. Van de ‘ouderwetse’ 9-tot-5-mentaliteit naar gedistribueerd werken en van Nederlandse collega’s naar een remote-team van medewerkers in het buitenland. Heel gaaf om alle stappen te zien gebeuren. Zelf sta je er weinig bij stil en ik weet dat ik meer moet gaan genieten van de route er naartoe dan van het behalen van je doelen. Want ik ken mezelf, als ik een doel heb behaalt dan ben ik alweer bezig met de volgende twee doelen.”

“Een belangrijke les die ik heb meekregen, is om je te omringen met ondernemers die al een stap verder zijn. Zo heb ik veel stappen kunnen overslaan”, legt Dreise uit. “Ik denk altijd: bij wat voor bedrijf zou ik willen werken? Ik wil niet hiërarchisch aangestuurd worden (dat was overigens één van de voornaamste redenen voor mijn vertrek bij mijn laatste werkgever). Daarom hebben we bij Convident vanaf dag één goed naar onze mensen geluisterd. Ik wil geen vluchtige omgeving. Het doet mij echt pijn als iemand na een paar jaar werken zegt dat hij of zij het hier wel weer heeft gezien. Aan ambities geen gebrek, dus ook in posities kunnen mensen doorgroeien in (andere) rollen. We gaan in alles voor de lange termijn!”

‘Ondernemen is topsport’

“Alles draait om data en begint met een strategie”, gaat Dreise verder. Hij neemt de sportwereld als voorbeeld. “Ik ben echt een sportfanaat en leer er ook veel van. Ik vergelijk het ondernemen vaak met topsport. Dat ik graag wil winnen heb ik bijvoorbeeld daar aan overgehouden. Iedereen denkt altijd dat je zomaar alles kunt winnen, maar dat is niet waar. Alle voorwaarden moeten kloppen. Stel, je kijkt naar de autosport. Iedereen denkt dat je met een goede coureur de wedstrijd kunt winnen, maar met een slechte auto zal dat niet gaan. Ook als je een goede auto, maar een slechte coureur hebt, win je niet. Dat is hetzelfde met ons bedrijf. Stel, je hebt een digital agency met de laagste prijzen, maar de service is slecht: dan heb ik een team dat zeker niet gaat winnen.”

De grootste uitdaging voor Convident was het uitwerken van een geschikt business model, inclusief alle voorbereidingen, de werkwijze, diensten, technische ontwikkelingen en de combinatie tussen development en online marketing. “We zijn inmiddels al weer 8 jaar bezig. En nog steeds is het business model niet in beton gegoten en aan veranderingen onderhevig. Maar dit heeft ook z’n voordelen, want dat betekent dat je snel kan inspringen op veranderende markten.”

En het bloed kruipt… precies. En dus gaat Dreise in toekomst nog meer ondernemen. “Ik vind het gaaf om startende ondernemers vooruit te helpen en mijn ervaringen te delen. En we gaan natuurlijk nog mooie stappen maken met Convident, maar wie weet wat er verder op mijn pad komt!”

Foto: Rick Dreise/Convident