Rijdende concertzaal brengt klassieke muziek naar Groningen

Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober staat de Classic Express, de rijdende concertzaal van het Prinses Christina Concours, in Groningen. Daar geven jonge prijswinnaars van het Prinses Christina Concours, concerten voor leerlingen van VSO Dunk en SBO De dr. Bekenkampschool uit Groningen. De concerten worden mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Fonds Santheuvel Sobbe (Helene de Montigny), de Commissie van Spijsuitdeling en de JCP Stichting.

De Classic Express is een enorme trailer die kan uitschuiven tot een concertzaal van 14 meter lang en 7 meter breed. Het Prinses Christina Concours laat met de rijdende concertzaal (de enige ter wereld!) kinderen laten kennismaken met klassieke muziek. Prijswinnaars van het Prinses Christina Concours treden in de Classic Express op voor basisschoolleerlingen. Tijdens het concertprogramma van ongeveer drie kwartier hoeven de leerlingen niet alleen te luisteren. Ze mogen zelf ook vragen stellen aan de prijswinnaars en kunnen muziekinstrumenten uitproberen.

Op maandag 5 en dinsdag 6 oktobertredenViktor Koning (gitaar), Kees Kruit (piano) en Lois van Malenstein (cello). Zij komen uit de regio en inspireren basisschoolkinderen met hun spel en maken ze enthousiast voor klassieke muziek. De Classic Express rijdt al meer dan twaalf jaar door Nederland en bereikte al ruim 120.000 kinderen. Afgelopen zomer heeft de Classic Express een nieuwe buitenkant gegeven en is de bus coronaproof gemaakt. Meer informatie is te vinden op christinaconcours.nl en classicexpress.nl. Klik hier voor een filmpje over de Classic Express.