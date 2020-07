Rijles tijdens corona? Zo gaat dat bij 1-2GO in Groningen

GRONINGEN – Hoe ziet een rijles eruit in tijden van corona? We namen een kijkje bij rijschool 1-2GO in Groningen.

Het was de afgelopen periode een onzekere tijd voor rijschoolhouder Marcel van autorijschool Groningen 1-2GO. Wekenlang stond zijn lesauto aan de grond. Door de corona-maatregelen vanuit de overheid was er sinds 24 maart een algeheel verbod op rijlessen en kon hij niet aan het werk. De overheid volgde het advies van het RIVM om geen enkele vorm van rijles meer toe te staan en ook het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) nam geen enkel type rijexamen meer af. Door de maatregelen moesten er zelfs 300.000 theorie- en rijexamens worden uitgesteld.

Weer de weg op

Maar gelukkig mogen rijinstructeurs sinds 11 mei weer de weg op en worden er vanaf die periode ook weer examens afgenomen. Inmiddels zijn vrijwel alle rijscholen in Groningen dan ook weer begonnen met het geven van rijles en bij het CBR zijn ondertussen alweer 320.000 examens gereserveerd. Tot grote tevredenheid van Marcel en zijn leerlingen. Maar hoe ziet zo’n rijles eruit in tijden van corona? Welke hygiënemaatregelen hebben rijscholen genomen en hoe gaat een rijles nu in de praktijk? We namen een kijkje bij 1-2GO.

Het nieuwe rijden

Net als andere rijscholen heeft ook 1-2GO hygiënevoorschriften ingevoerd die ervoor moeten zorgen dat mogelijke verspreiding van het coronavirus via rijlessen minimaal is. Brancheverenigingen Bovag, FAM, LBKR en VRB hebben gezamenlijk een 19 pagina’s tellend veiligheidsprotocol opgesteld dat daarvoor moet zorgen. Eén van deze regels is dat iedere leerling die een rijles wil nemen, voorafgaand aan elke les moet aangeven of hij of zij last heeft van kortademigheid, koorts, hoesten, verkoudheid of benauwdheidsklachten. Leerlingen die deze klachten ervaren mogen bij 1-2GO dus geen rijles nemen. Daarnaast wordt de lesauto tussen de lessen door zorgvuldig gedesinfecteerd en gelucht.

Het dragen van mondkapjes of handschoenen is volgens het protocol niet verplicht, maar iedereen die wil mag bij 1-2GO een mondkapje of handschoenen gebruiken. Leerlingen moeten in dat geval wel zelf zorgdragen voor beschermingsmaterialen. Ook is het protocol niet positief over plastic schermen of folie in de auto. Zo’n scherm heeft volgens de branchverenigingen weinig effect op besmetting door ademen en praten. Zij stellen dat de kans op indirecte overdracht mogelijk juist vergroot wordt, doordat het virus op deze schermen kan blijven plakken. Daarnaast kleven er ook veel veiligheidsrisico’s aan vast, zoals een airbag die niet goed open kan gaan.

Veiligheid voorop

Bij autorijschool 1-2GO staat veiligheid altijd voorop, zowel in verkeersveiligheid als in gezondheid van de leerling. Alle verplichte hygiënevoorschriften zijn door deze rijschool daarom zorgvuldig overgenomen. En mocht het veiligheidsprotocol bij nieuwe inzichten worden aangepast, dan zullen de nieuwe maatregelen ook bij 1-2GO worden doorgevoerd. Dus, ben jij gerust gesteld en wil je beginnen met rijles? Vraag dan een gratis proefles aan. Zonder dat je ergens aan vast zit kun je zo op een veilige en vertrouwde manier het nieuwe autorijden ervaren.



Foto: 1-2GO