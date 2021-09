Rijstrook zuidelijke ringweg en afrit 36a Martini dit weekend dicht

In het weekend van vrijdag 1 oktober t/m zondag 3 oktober is een rijstrook van de zuidelijke ringweg afgesloten ter hoogte van de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn voor het verkeer richting Drachten. Het verkeer kan op de andere rijstrook passeren, maar moet rekening houden met hinder. Ook afrit 36a Martini is dit weekend dicht.