Ring Zuid vanaf Euvelgunne tot Europaweg in zomer zes weken dicht

Verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijk en westelijke ringweg. Deze omleiding wordt met een goede reden gekozen, omdat deze wegen grotere verkeersstromen aankunnen. Kleinere wegen komen anders vol te staan. Er is een grote kans dat het met name rondom de Europaweg druk wordt, als het verkeer hier de ringweg op wil rijden.

Alternatieven voor dagje stad

Probeer de auto deze zomer voor de deur te laten staan als dat kan. Er zijn vele manieren om in Groningen te komen. Bijvoorbeeld met de fiets, dit is gezond en met mooi weer is het heerlijk om buiten te zijn. Woon je wat verder weg? Probeer dan via Groningen Bereikbaar gratis een elektrische fiets, bij een fietshandelaar bij jou in de buurt. Rondom Groningen zijn ook verschillende P+R-terreinen. Hier kan je de auto gratis parkeren en verder reizen met bus of fiets. Binnen 10 minuten sta je op de Grote Markt. Voor verkeer uit de richting van Hoogezand, Ten Boer en Delfzijl is P+R Meerstad een goed alternatief. Hier vertrekt ongeveer elke tien minuten een bus naar het centrum van Groningen via het UMCG.