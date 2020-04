Ritzo ten Cate brengt debuutroman uit

GRONINGEN – Vandaag verscheen de debuutroman Donkerder van Ritzo ten Cate, gebaseerd op aangrijpende jeugdverhalen van daklozen.

Ritzo ten Cate (Assen, 1977) groeide op in het deel van Drenthe waar het boek zich afspeelt. In Groningen zette hij de daklozenwandelingen op en leerde zo talloze mensen van de straat kennen. Hij ontdekte dat er een dun lijntje is tussen de ene wereld en de andere. In zijn debuutroman brengt hij beide werelden samen.

Donkerder

Als Rogier op jonge leeftijd naar Drenthe verhuist omdat zijn vader daar directeur van een vakantiepark wordt, ontmoet hij René. Rogier is een slim jochie, lief, zorgzaam en positief. René is een lompe nakomer. Nadat zijn moeder is overleden, wordt hij langzaam vernield door zijn vader en broers, met hun duistere praktijken op hun boomkwekerij.

Ondanks dat René een paar jaar ouder is, komen de jongens in dezelfde klas te zitten. Samen bouwen ze hutten. Samen kijken ze naar Wubbo Ockels. Samen belanden ze in het ziekenhuis. Maar op het moment dat Rogier naar het gymnasium vertrekt, groeien ze verder en verder uit elkaar.

Wanneer Rogier en een klasgenote slachtoffer worden van een brute geweldsuitbarsting van René, lijkt de verwijdering definitief. Toch blijven ze elkaar ook daarna tegenkomen en invloed houden op elkaars levens, en zo dreigt ook Rogier naar beneden gezogen te worden, de duisternis in.

Foto: Uitgeverij Palmslag