RommelBingo en Zwerfvuil-selfies in Rivierenbuurt

GRONINGEN – MFC De Stroming, DIG050, buurtvereniging Rivierenbuurt en het Parcival College trekken gezamenlijk ten strijde tegen zwerfvuil.

Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse NLdoet dag op vrijdag 13 maart. “We gaan met heel veel mensen het zwerfvuil opruimen in de Rivierenbuurt,” vertelt Ina Jans van De Stroming. “Nederland een beetje shoner en we beginnen bij ons zelf. We hopen op veel deelname uit de buurt. Belangstellenden kunnen zich vanaf 1 februari melden via onze website.”

Naast de zwerfvuilactie worden er ook twee wedstrijden georganiseerd. “We gaan RommelBingo doen en we doen aan Zwerfvuilselfies. De Bingokaarten worden uitgedeeld bij het begin van de actie en mogen ook in het weekend nog worden gebruikt. Als de formulieren worden ingeleverd, kijken we wie het meeste afval heeft ingezameld en afgekruist”, aldus Jans.

De Zwerfvuilselfie kan nu al gemaakt worden en ingestuurd via selfie@dig050.nl. De deelnemers van de actie worden na hun ‘strooptocht’ getrakteerd. “Na afloop hebben we snert,” licht Jans toe.

Foto: MFC De Stroming