RTV Noord censureert reacties op Facebook van ‘typtokkies’

GRONINGEN – RTV Noord gaat reacties op haar Facebookpagina strenger modereren en gebruikers blokkeren bij overtredingen.

Dat schrijft RTV Noord in een blog op haar website. De censuur is het gevolg van ‘typtokkies’, zoals ze daar op de redactie wel eens worden genoemd: een luidruchtige groep mensen die de toon in discussies in toenemende mate bepaalt. RTV Noord worstelt naar eigen zeggen met de grens van het toelaatbare en wil daarom in gesprek met haar achterban.

Om het probleem aan de orde te stellen plaatst RTV Noord aanstaande maandag geen berichten op haar Facebookpagina. In plaats daarvan wordt er twee keer een live-uitzending op Facebook uitgezonden om gebruikers te laten zien hoe het wél moet. Daarnaast opent RTV Noord een nieuwe Facebookgroep waar men na het accepteren van fatsoensregels lid van kan worden.

Foto: GDJ/Pixabay