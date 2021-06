RTV Noord zet columnist op straat na kritische column

GRONINGEN – RTV Noord heeft columnist Willem van Reijendam per direct op straat gezet na een kritische column over managers in de zorg. Dat laat Van Reijendam weten op zijn Facebookpagina.

Ruim 6 jaar schreef Van Reijendam columns voor RTV Noord die wekelijks op de zaterdag verschenen. Maar dat eindigt vandaag. Het management van de regionale omroep heeft de samenwerking met Van Reijendam stopgezet vanwege een ‘ernstige vertrouwensbreuk’. Volgens de columnist voelt het management zich ‘geschoffeerd en gekleineerd’ door een column van twee weken geleden. In die column schreef Van Reijendam over (gebrekkige) marktwerking op de arbeidsmarkt.

‘Voortwoekerende schimmel’

Hij stelde vast dat ic-verpleegkundigen, waar grote vraag naar is, er geen geld bij krijgen, terwijl managers, ‘waar je de grachten mee kunt dempen’, er niet op achteruit gaan. “Het management van RTV Noord is vooral not amused dat ik managers vergelijk met voortwoekerende schimmel en wenst die vergelijking persoonlijk op te vatten”, schrijft Van Reijendam. Volgens RTV Noord zijn de fatsoensgrenzen waar zij zich aan vasthouden hiermee ‘ver overschreden’.

De columnist hoopt nog wel met enige regelmaat iets amusants te schrijven op zijn Facebookpagina. “Wie weet wordt dat wel een voortzetting van mijn column”, vertelt Van Reijendam. “Als ik tijd heb tenminste, want mijn kachel moet ook branden en voor niks gaat de zon op.” Van Reijendam heeft namelijk te horen gekregen dat hij per direct ook niet meer wordt ingehuurd voor redactionele diensten. Willem, je bent welkom om je columns in te sturen bij de Groninger Krant. Bij ons mag je wél alles schrijven wat je wilt.

Foto: vijeeshktd/Pixabay