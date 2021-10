S&K #4: De A&R, de producer, de songwriter & de vocalist; Het team achter de nieuwe hit

Op 26 oktober organiseert POPgroningen een nieuwe Skills & Knowledge sessie (live). Tijdens deze sessie (panelgesprek en meet-up) gaan we o.a. in gesprek met Eke Koopman (vocalist en topliner, heeft o.a. gewerkt met Headhunterz) en leer je alles over het proces van schrijven voor een film, reclame of artiest en wat de A&R hier precies in bijdraagt. De overige professionals worden binnenkort bekend gemaakt.

Hoe vinden de producer en vocalist elkaar? Hoe ziet het proces van het schrijven van een hit eruit en welke rol speelt de A&R van een publisher hierin? Tijdens deze sessie ontvang je tips & tricks over welke stappen jij moet nemen om als producer, songwriter en/of topliner/vocalist een plek te bemachtigen in de muziekwereld. Verder krijg je tijdens deze sessie de kans om concreet in te gaan op jouw eigen proces en jouw vragen één-op-één te delen met professionals. Meld je snel aan!

Wanneer: Dinsdag 26 oktober

Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.30 uur)

Waar: VRIJDAG, Sint Jansstraat 7

Kosten: 5 euro

Hoe: Aanmelden kan via deze link.

Professionele inzichten

EKE is zeker geen vreemde in Groningen en timmert sinds 2019 aan de weg als singer-songwriter en topliner voor een breed scala producers in de EDM scene. Ze heeft onder andere gewerkt met artiesten als Mike Williams (Day or Night), Headhunterz (Home, Transcendence), Joachim Pastor (Be Someone) en Chico Rose (Without You).

De overige professionals worden in aanloop naar het evenement bekend gemaakt.

Skills & Knowledge sessions

Skills & Knowledge zijn terugkerende sessies speciaal voor popmuzikanten, georganiseerd vanuit POPgroningen. Diverse professionals uit de muziekindustrie delen hun kennis, ervaringen en netwerk met je over onderwerpen binnen het muzikantschap. De sessies worden georganiseerd door Richte Westerman en gehost door Douwe Doorduin. Afhankelijk van het thema van de sessie worden er passende gasten uitgenodigd.

Foto: POPgroningen