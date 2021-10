S&K #5: Soundzz; Hoe creëer je een eigen geluid?

Op 16 november organiseert POPgroningen de vijfde Skills & Knowledge session. Tijdens deze sessie leer je alles over geluid en hoe je een unieke en herkenbare sound creëert. De professionals worden binnenkort bekend gemaakt.

Hoe bouw je aan je eigen sound en uit welke onderdelen bestaat dat eigenlijk? Hoe zorg je er voor dat het interessant en eigen klinkt? Is er een methode om je sound overal goed te laten klinken?

Skills & Knowledge sessie #5 staat in het teken van geluid. Wat is het eigenlijk en hoe gebruik je het in je voordeel? Samen met een aantal professionals uit de industrie gaan we op zoek naar de perfecte sound. Vragen als: wie zijn de artiesten met een unieke sound en wat kan je van hen leren? Hoe vind je je eigen geluid en hoe communiceer je deze aan je publiek en de mensen waarmee je samenwerkt? Tijdens de sessie proberen we tot een aantal concrete werkpunten te komen waar je thuis mee aan de slag kunt. Ook is er ruimte om je eigen muziek te laten horen, neem dus een demo mee!

Wanneer: Dinsdag 16 november

Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.30 uur)

Waar: VRIJDAG, Sint Jansstraat 7

Kosten: 5 euro

Hoe: Aanmelden kan via deze link

Let op: vanwege de huidige coronamaatregelen is het tonen van een QR-code verplicht.

Professionele inzichten

De professionals worden binnenkort bekend gemaakt. Houd onze website en socials in de gaten.

Skills & Knowledge sessions

Skills & Knowledge zijn terugkerende sessies speciaal voor popmuzikanten, georganiseerd vanuit POPgroningen. Diverse professionals uit de muziekindustrie delen hun kennis, ervaringen en netwerk met je over onderwerpen binnen het muzikantschap. De sessies worden georganiseerd door Richte Westerman en gehost door Douwe Doorduin. Afhankelijk van het thema van de sessie worden er passende gasten uitgenodigd.

Foto: POPgroningen