’s Werelds grootste Thermolicer te water gelaten in Groningen

GRONINGEN – Leverancier Nauplius Workboats B.V. heeft gisteren de grootste Thermolicer ter wereld te water gelaten in Groningen.

Het 35-meter lange schip is op dit moment de grootste Thermolicer in de wereld en dus uniek in de maritieme sector. Een mijlpaal in de bouw is als de boot te water gaat om daar verder afgebouwd te worden. De Camilla Eslea ging dwars te water en zorgde naast momentum voor grote golven zorgen. Het schip werd gisteren om 16.00 uur te water gelaten en het evenement was te volgen via een livestream.