Saakje bakt de langste cake van Groningen

GRONINGEN – Op zondagmiddag 10 april is het feest op de Paradijsvogelstraat, want dan presenteert Saakje het Bakmeisje haar nieuwe bakvorm. Om dit te vieren bakt ze de langste cake van Groningen, of misschien wel van Nederland.

Saakje bakt taart, veel taart. Misschien ken je haar nog van Koffietijd of als jurylid van de Cup Cake Cup. Of van haar zoete bakboek. Al tijden had ze een droom: haar eigen bakblik ontwerpen en laten produceren. Vanuit haar bakstudio op de Paradijsvogel begon het avontuur van Saakje’s bakvorm.

De bakvorm

Het cakeblik waar je taart mee kan bakken! Het cakeblik heeft een verdeling van allemaal taartpunten. Het idee erachter is dat je de punten cake rond kunt leggen op een plateau en er alsnog een taart van kan bouwen! Je kunt dus je gasten een puntje serveren, in plaats van een plak cake. En een feestelijke taart maken wordt een ‘piece of cake’.

Iets produceren van deze ordergrootte leek tijden nogal onrealistisch, maar werd tijdens de coronaperiode toch haalbaar. Door een voorverkoop te houden via crowdfundingsplatform Voordekunst, werden er in no-time honderden vormen besteld. En zo werd alles in gang gezet. Er was nog een containercrisis, een schip dat maar niet binnenkwam, maar toen werden er op 25 maart de pallets vol bakvormen bezorgd!

De cake-catwalk

Dit moet natuurlijk gevierd worden met de langste cake van Groningen! Alle mensen die hebben geholpen via de crowdfunding zijn uitgenodigd om te helpen opeten. Het feest vindt plaats op zondagmiddag 10 april vanaf 15.00 uur (inloop 14.30 uur) aan de Paradijsvogelstraat 10 inGroningen

Foto: Bakmeisje