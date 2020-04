Samen zingen bij het digitale meezingcafé van VRIJDAG

GRONINGEN – Bezoekers van het meezingcafé bij VRIJDAG hoeven niet bij de pakken neer te zitten. Er komt een digitale variant van het café.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus wordt het meezingcafé vanaf volgende week via Zoom georganiseerd. Het wordt gehost door live-muzikanten en iedereen die meedoet kan elkaar zien. “De andere bezoekers hoor je niet, maar omdat je iedereen kunt zien heb je wel het gevoel dat je met elkaar aan het zingen bent”, aldus projectleider Hannelore Duynstee.

‘Hilarisch’

“We hebben het getest met collega’s en het leuke is dat het geluid bij iedereen op een ander moment binnenkomt, waardoor je helemaal niet synchroon aan het zingen bent. En zeker als mensen er dan ook nog bij dansen is dat hilarisch om te zien. En wat zo leuk is: je hoeft helemaal niet te kunnen zingen om mee te doen”, aldus Duynstee.

Aanmelden

Het digitale meezingcafé gaat op vrijdag 17 april van start en wordt dan wekelijks op vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur georganiseerd. Er worden per keer 5 liedjes gezongen met als afsluiter het Coronacafélied. Aanmelden kan via bijvrijdag.nl/meezingcafé. Daar zijn ook de instructies te vinden.

Foto: Knelis