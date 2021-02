Samenwerking De Nieuwe Oost | pop en Fakkelteit Recordings biedt kansen nieuw hiphoptalent van eigen bodem

In 2021 starten productiehuis De Nieuwe Oost | pop en hiphoplabel Fakkelteit Recordings van Junte Uiterwijk, beter bekend als rapper Sticks, een unieke samenwerking waarin jaarlijks twee talentvolle nieuwe rappers en/of hiphop-producers uit heel Nederland inhoudelijk en artistiek worden begeleid naar een release op Fakkelteit Recordings. De focus zal liggen op dwarse producties. Van deze tijd, maar met oog voor het oude ambacht.

Nieuwe aanpak talentontwikkeling

Beide partijen werken jaarlijks met aanstormend hiphoptalent aan nieuwe muziek. In dit proces worden de talentvolle rappers & producers geholpen in het maakproces (schrijven, recording, mixing/mastering, release/distributie) en gecoacht op thema’s als marketing, financiën en planning. Ook kunnen de makers gebruik maken van het krachtige netwerk van beide partners die al langere tijd samenwerken op het vlak van talentontwikkeling in de hiphop. Het proces leidt uiteindelijk tot een fysieke release op Fakkelteit Recordings, in de vorm van vinyl of cassette.

‘Tegenhanger op de huidige tijd’

De samenwerking en de uiteindelijke releases zijn wat betreft Uiterwijk, oprichter en eigenaar van Fakkelteit Recordings, een ‘tegenhanger op de huidige tijd.’ “Het draait niet om snel commercieel succes, maar er is tijd, rust en aandacht voor het makerschap, en er wordt gewerkt aan een duurzame carrière van de makers,” legt Uiterwijk uit. Dennis Platvoet, artistiek & zakelijk coördinator van De Nieuwe Oost | pop, kan dit beamen. “Dit sluit naadloos aan bij de missie van De Nieuwe Oost; het bouwen aan een langdurig vruchtbare carriére van onze makers. Dat we dit nu samen met Fakkelteit Recordings kunnen uitdiepen met de inhoudelijke kennis van Junte is een unieke stap en een belangrijke ontwikkeling.”

Bij het scouten van de nieuwe talenten ligt de focus op eigenheid, sound en ambacht. Coaching van de makers zal gedaan worden door talentontwikkelaar & productiehuis De Nieuwe Oost | pop in nauwe samenwerking met Uiterwijk. De eerste vrucht van deze samenwerking wordt al eind maart verwacht.

Fakkelteit Recordings

Het Label richt zich op acts waarvan je in eerste instantie zegt ‘dit lijkt helemaal nergens op’. Daar wordt het voor Fakkelteit Recordings juist interessant! De oorsprong van de naam ‘Fakkelteit’ verraadt al het een en ander, maar de stoet aan nieuwe artiesten die er aan komen zullen dit extra benadrukken. Meer van dat wat je verrast, zowel muzikaal inhoudelijk als in de fysieke vormgeving van de releases.

De Nieuwe Oost | pop

De Nieuwe Oost | pop is een onbegrensd productiehuis in Oost-Nederland. Ze zijn er voor makers (o.a. muzikanten, producers, songwriters) die durven te experimenteren. Hier vinden makers de ruimte om te onderzoeken en onbegrensd te maken, en een platform waar ze gelijkgezinde makers kunnen ontmoeten. Samen met een team aan coaches, producers, en experts helpt De Nieuwe Oost | pop makers hun talent te ontwikkelen en creëren ze samen grensverleggende trajecten, projecten, en evenementen om de diversiteit van het oosten te laten zien. De focus ligt op muziek, maar het motto blijft hetzelfde: wars van hokjes, dwars door disciplines.

Foto door Constance Captures

Foto: POPgroningen