Save the date: New Skool Rules Online Editie

Vanwege de pandemie zal er dit jaar geen fysieke editie van New Skool Rules plaatsvinden. In plaats daarvan beloven ze dat het een spectaculaire online editie wordt.

De tweede virtuele editie van New Skool Rules, die normaal in Rotterdam plaatsvindt, is een internationale muziek conferentie met o.a. seminars, workshops, mastercalsses, netwerksessies, showcases en een afterparty. Daarnaast zal deze editie ook in het teken staan van het delen en verkrijgen van nieuwe kennis en een netwerk. Mensen die al een ticket hebben gekocht voor het fysieke evenement, kunnen de online editie gratis bijwonen. De ticket zal geldig blijven voor de eerst volgende mogelijkheid dat het evenement weer live plaats kan vinden.

New Skool Rules is een internationale urban muziek conferentie en festival met bezoekers vanuit meer dan 25 landen. Met panelleden van enkele van de grootste bedrijven in de Urban Music Industry, waaronder panelleden van Motown, Universal Music, Atlantic Records, Republic, Def Jam, Roc Nation en meer.

New Skool Rules zal plaatsvinden van 28 – 30 maart 2021. Een ticket kost €19,99. Voor meer info en tickets kijk je hier.

Foto: POPgroningen