Schepen Oosterhavenkade geveild

Vanmorgen zijn de verwaarloosde schepen aan de Oosterhavenkade geveild. De Regensburg, Avontuur en Johannes zijn verkocht aan verschillende bieders voor een totale som van €35.500,-. Voor het vierde, inmiddels gezonken schip de Favorito, bleek geen belangstelling. Een bergingsbedrijf is gevraagd om een offerte uit te brengen voor het bergen van dit schip.

Binnen vier weken weggehaald

De nieuwe eigenaren is gevraagd om hun schepen op korte termijn op te halen. Daarvoor staat een termijn van een week, maar omdat er natuurlijk wat voor geregeld moet worden, hoopt de gemeente dat alle schepen binnen een maand zijn opgehaald. Ook de kade wordt opgeruimd. Daarmee komt een einde aan de jarenlange doorn in het oog van velen.

Over de veiling

De veiling van de vier schepen vond plaats in opdracht van de gemeente door Rozenstad Gerechtsdeurwaarders, nadat de eigenaar van de schepen onvindbaar bleek. Die had ooit plannen om er een bedrijf mee te starten, maar dat kwam nooit van de grond. Met de jaren verwaarloosden de schepen en de eigenaar verdween uit beeld. Omdat hij niet reageerde op de opgelegde last onder bestuursdwang, kon de gemeente uiteindelijk overgaan tot verkoop van de schepen.

Foto: Gemeente Oldambt