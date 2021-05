Schip vaart tegen Gerrit Krolbrug in Groningen (video)

GRONINGEN – Een vrachtschip is afgelopen nacht tegen de Gerrit Krolbrug in Groningen aangevaren. De brug raakte hierdoor zwaar beschadigd.

De Gerrit Krolbrug werd vrijdag rond 00.15 uur geraakt door het schip ‘Bodensee’. De bemanning had de brug die de Korreweg en Ulgersmaweg met elkaar verbindt over het hoofd gezien. De aanvaring ging gepaard met een enorme knal en ook de schade is fors. Op het moment van de botsing reed er een scooter op de brug. De bestuurder van de scooter is er ongedeerd vanaf gekomen. De brug is gestremd voor alle voertuigen.

Video

Foto: RDB Producties