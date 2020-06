Schoolkerk Garmerwolde weer open voor publiek

GARMERWOLDE – Vanaf zaterdag 13 juni 2020 is de Schoolkerk in Garmerwolde ieder weekend open voor publiek.

In de toren is de gloednieuwe tentoonstelling ‘Feest! In Oost en West’, een project van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) te zien. Op de Escher-achtige trap, ontworpen door architectenbureau MX13, komen acht feesten uit de christelijke en islamitische traditie tot leven. De feesten zijn verbeeld door de ontwerpers van Studio 212 Fahrenheit. De kerk en de toren van Garmerwolde behoren tot het bezit van de SOGK. Openingstijden zijn zaterdag en zondag van 10:00 -18:00 uur.

De tentoonstelling ‘Feest! In Oost en West’ is onderdeel van het landelijke project ‘Feest! Weet wat je viert’, van museum Catharijneconvent in Utrecht. Door te kijken, te ervaren en te doen wordt spelenderwijs duidelijk waar verschillende feesten die in Nederland gevierd worden over gaan. De ontdekkingstocht door de kerk en de toren wordt begeleid door een audiotour.

Eind februari was de oplevering van ‘Feest! In Oost en West’, maar helaas moesten de deuren vanwege het coronavirus meteen weer dicht. Maar vanaf 13 juni is het dan zover en opent de Schoolkerk in de weekenden de deuren voor het publiek. Hierbij gelden de protocollen voor monumenten. Dat houdt, naast verschillende hygiëne- en afstandsmaatregelen, in dat dat bezoekers van tevoren via www.avecplezier.nl moeten reserveren.

Filmische impressie

De Groningse filmmaker Ismaël Lotz maakte een filmische impressie van de toren:

Bij de tentoonstelling ‘Feest! In Oost en West’ is een programma voor bovenbouwleerlingen van het primair onderwijs ontwikkeld. Scholen kunnen vanaf nu online een bezoek aan de Schoolkerk boeken. De Stichting Oude Groninger Kerken organiseert verschillende educatieve activiteiten, en brengt die samen onder de noemer Schoolkerk. Op www.schoolkerk.nl is meer informatie te vinden. Scholen kunnen daar tevens boeken.

Met de tentoonstelling en het lesprogramma wil de Stichting de interculturele dialoog in Nederland een positieve impuls geven. Het aanbod wordt in de komende jaren uitgebreid. Je bent nooit te oud om te leren, en de Schoolkerk biedt dan ook een warm welkom aan jong en oud.

De middeleeuwse Garmerwolder kerk en het terrein zijn dagelijks vrij toegankelijk. De toren met de Feest!-tentoonstelling en het Atelier van AvecPlezier zijn alleen in het weekend te bezoeken.

‘Feest! In Oost en West’ is gerealiseerd dankzij bijdragen van: Museum Catharijneconvent Utrecht, Regio Groningen-Assen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gemeente Ten Boer / Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Nationaal Programma Groningen, Stichting Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting J.B. Scholtenfonds, BPD Cultuurfonds, VSBfonds, BNG Cultuurfonds, Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed ‘Kansrijk Groning en’, NAM Leefbaarheid & Duurzaamheid Programma.

Foto: Stichting Oude Groninger Kerken