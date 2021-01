Schrijf je in voor Popronde 2021!

De najaarseditie van Popronde vindt plaats van september tot en met november. Hopelijk in volle kroegen, kerken, kledingwinkels en kapperszaken!

Wil jij met je band of act meetouren met het grootste reizende festival van Nederland? Schrijf je dan nu in voor het Popronde avontuur en treed misschien wel in de voetsporen van Kensington, De Staat, My Baby, Rondé, Chef’Special en Jeangu Macrooy!

Popronde

De Popronde is een landelijk reizend festival dat elk najaar in de periode van september tot en met november plaatsvindt in een 40-tal steden door het hele land.

In elke stad treden op één avond (in normale omstandigheden) circa 35 opkomende Nederlandse bands en artiesten op bij een twintigtal podia. De deelnemende podia zijn cafes, galeries, theatertjes, platenzaken, kerken en clubs in het centrum van een stad. Eén avond in het jaar zijn zij de etalage voor de nieuwe generatie popmuzikanten en is het centrum het festivalterrein.

Inschrijven kan nog tot en met 1 maart!

Inschrijven kan tot en met 1 maart op www.popronde.nl.

Foto: POPgroningen