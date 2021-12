Maak net als De Staat, Chef’Special, Lucas Hamming, WIES, Rondé, The Vices, Jeangu Macrooy en Foxlane ooit deden, vlieguren en doe waardevolle podiumervaring op met de Popronde! Tour met je gear en/of je bandleden het hele land door, speel voor muziekliefhebbend publiek en doe naamsbekendheid op, oftewel: Schrijf je in voor Popronde 2022!

Inschrijven voor Popronde kan t/m 1 maart via de website. Nadat de inschrijvingen zijn gesloten worden er 100 acts geselecteerd die dat najaar mee op tour gaan.

Popronde

Popronde is het grootste rondreizende showcasefestival van Nederland en vindt in 2022 van 10 september tot en met 26 november ieder weekend van donderdag t/m zondag plaats in de 42 Popronde steden. De Popronde biedt voor (nog) onbekende acts de mogelijkheid zich te presenteren buiten de eigen regio en intensieve tour-en speelervaring op te doen. Van metal tot hiphop, van singer-songwriters tot drum ‘n bass, van rock tot blues; alle muziekstijlen zijn welkom. Uit alle aanmeldingen maakt een selectiecommissie van circa 170 sleutelfiguren uit de Nederlandse muzieksector een selectie van acts die dat najaar mee op Poprondetour gaan. Rond 1 mei wordt de definitieve selectie bekendgemaakt via 3voor12 Radio op 3FM.

Foto: POPgroningen