Shell-tankstations in Groningen op slot door actie Code Rood

GRONINGEN – Vier Shell-tankstations in de gemeente Groningen zijn op slot gezet door benzineslangen met kettingen aan elkaar vast te maken.

Het gaat om de tankstations aan de Zonnelaan, Ketwich Verschuurlaan en de Euvelgunnerweg in Groningen en de Rijksstraatweg in Haren. De actie is het werk van Code Rood, een groep die strijd voor klimaatrechtvaardigheid. Op Facebook meldt de groep dat de actie bedoeld is ter ondersteuning van een protest dat Code Rood samen met onder andere Extinction Rebellion organiseert voor het hoofdkantoor van Shell in Den Haag.

Foto: RDB Producties