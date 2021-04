Simplon en Studio SpinLink partneren in Simplon Sessies

Ruim twintig lokale bands en artiesten zijn van april tot en met juni in de bovenzaal van Simplon bezig om beelden voor een videoclip of -registratie (sessie) te filmen. De ruimte kan tot de zomer niet gebruikt worden voor publieksactiviteiten. Op deze manier biedt Simplon toch een mogelijkheid aan noordelijke artiesten om zich ook in deze lastige tijden te blijven ontwikkelen. Volgens programmeur Peter Dijkstra is het juist nu belangrijk om te investeren in ons lokaal talent. De registraties zijn er om ze iets mee te geven. De crisis uit en op weg terug naar een publiek.

Voor dit project slaat Simplon de handen ineen met Studio SpinLink, deze studio maakt onderdeel uit van stichting WerkPro. Studio SpinLink is hierbij gericht op jongeren met een creatief talent of interesse, om zo ervaring op te doen in de multimediasector in de breedste zin van het woord. Projectleider Niels de Jager: “Het is een win-win voor iedereen. Niet alleen de muzikanten, maar ook ons team krijgt de kans om ervaring op te doen die in deze tijd niet makkelijk te vinden is. Als straks de concerten en festivals weer mogen, kunnen wij daar ook lekker aan de slag.”

De artiesten en bands die zich hebben aangemeld lopen zeer uiteen qua niveau, genre en idee over hoe ze de Sessie willen gebruiken. Blazersband Broken Brass bijvoorbeeld, dat al vele festivalterreinen en clubs omver wist te spelen, maar ook jonge artiesten die niet hun eerste stappen op een podium hebben gezet. Een van deze acts is Shoom, een noiserock trio uit Groningen. “We vinden het heel vet dat we in Simplon een live registratie kunnen opnemen. In deze formatie hebben we nog niet opgetreden. Zodra het weer mag, kunnen we wel aan podia laten zien hoe we live klinken. Daarmee hebben we echt een streepje voor.”

Recent heeft Studio SpinLink een crowdfundingsactie opgezet om hun capaciteit te vergroten, zodat er nog meer creatieve jongeren een stapje dichter bij de arbeidsmarkt kunnen komen.

Foto: POPgroningen