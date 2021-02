Simplon verwelkomt lokale artiesten in eigen medialab voor Simplon Sessies

Vanaf volgende week zijn lokale artiesten welkom in Simplon om een live opname te produceren. De bovenzaal van het poppodium kan tot aan de zomer niet gebruikt worden voor publieksactiviteiten en wordt ingezet als professionele video opname studio voor de Simplon Sessies.

De ruimte is verbouwd tot een digitale studio waarin acts meerdere dagen hun intrek kunnen nemen. Het is géén geluidsstudio waar artiesten een track of plaat kunt opnemen, wel kunnen ze er terecht voor een live registratie (sessie), een videoclip of om een audio-visuele live show te ontwikkelen.

Peter Dijkstra, programmeur van Simplon, vertelt: “Artiesten kunnen ervoor kiezen om iets in de studio op te nemen, of om er een aantal dagen in residentie te gaan. Wij zorgen ervoor dat de benodigde apparatuur aanwezig is en denken mee om iets van meerwaarde te realiseren, zoals een show waarmee bands landelijk in de picture kunnen komen. Geavanceerde techniek, zoals hd-camera’s en LED-videowalls kunnen we bijhuren als daar behoefte aan is. We helpen bij het ontwikkelen en werken daarbij vanuit de visie van de artiest.”

Simplon faciliteert de ruimte, de techniek en de mankracht. Het podium hoopt hiermee lokaal talent zo te motiveren om aan de slag te gaan en te ondersteunen in deze voor de muziekindustrie lastige periode.

Aanmelden

Om je hiervoor met je band of act aan te melden vraagt Simplon een onderbouwd plan via dit formulier. Het plan hoeft niet 10 A4-tjes vol te zijn: een korte pitch van 2 alinea’s over wat je als artiest uit die gegeven ruimte en tijd wilt halen is voldoende. Vanuit hier neemt Simplon de aanvragen in behandeling.

Foto: POPgroningen