Skills & Knowledge #6: Recording; demo – pre-pro – studio

Op 8 december organiseert POPgroningen de laatste Skills & Knowledge sessie van dit jaar. Tijdens een panelgesprek en meet-up gaan we o.a. in gesprek met producer Tom Broshuis (Heirloom Studio, Mister & Mississippi) en artiest Sophia de Geus (45ACIDBABIES) en geven deze professionals je tips & tricks over de stappen die je kan nemen om je song van demo naar pre-productie naar studio-niveau te tillen.

Uit welke elementen bestaat een goede demo? Wat kan je toevoegen in een pre-productie en hoe kom je tot de kern in de studio? In de laatste Skills & Knowledge sessie van 2021 leer je alles over hoe jij je demo naar studio-niveau kan tillen. Welke gear is onmisbaar in je thuisstudio en hoe vind je de juiste producer voor je songs? Hoe stroomlijn je een studiosessie en hoe maak je de juiste keuzes tijdens het mixen van de opname? Op deze, vele andere maar vooral je eigen vragen krijg jij antwoord tijdens de sessie op 8 december.

Professionele inzichten

Tom Broshuis was gitarist van de succesvolle band Mister & Mississippi en ontpopt zich tegenwoordig als studioman en go-to-guy voor ambient- en soundscape-achtige muziek. Hij produceert de platen van zijn soloproject Heirloom, maar ook steeds meer andere artiesten weten hem te vinden voor samenwerkingen.

Sophia Geus is frontvrouw van 45ACIDBABIES, een 4-mans garage elektropunk formatie uit Utrecht. Klinkt hard en ongegeneerd vies. Met invloeden als Die Antwoord, Sleigh Bells, De jeugd van tegenwoordig en The Dead Weather zetten ze rauwe aanstekelijke grooves neer en zorgen ze dat niemand stil staat wanneer ze de tent verbouwen.

De laatste professional wordt binnenkort bekend gemaakt.

Wanneer: woensdag 8 december

Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.30 uur)

Waar: VRIJDAG, Sint Jansstraat 7

Kosten: 5 euro

Hoe: aanmelden kan via https://forms.gle/kcKKPWoRN25DND497

Skills & Knowledge sessions

Skills & Knowledge zijn terugkerende sessies speciaal voor popmuzikanten, georganiseerd vanuit POPgroningen. Diverse professionals uit de muziekindustrie delen hun kennis, ervaringen en netwerk met je over onderwerpen binnen het muzikantschap. De sessies worden georganiseerd door Richte Westerman en gehost door Douwe Doorduin. Afhankelijk van het thema van de sessie worden er passende gasten uitgenodigd.

Foto: POPgroningen