Leer alles over videoclips tijdens Skills & Knowledge #2

GRONINGEN – Het is weer tijd voor een Skills & Knowledge sessie van POPgroningen, met op 23 juni een online panelgesprek over film; alles rondom DE VIDEOCLIP. Tijdens deze sessie zijn te gast: Aafke Romeijn (muzikant, journalist & schrijver. Haar kat heet Henk), Marieke McKenna (eigenaar van Mink Records, Mink Music Publishing) en Paul Bergers (beeldexpert bij Filmsaus). De avond wordt georganiseerd door Inge van Calkar en gehost door Douwe Doorduin. Doe gratis online mee!

Tijdens de sessie geven de panelleden tips en tricks over wat film voor een toegevoegde waarde voor jouw act kan hebben. Hoe maak je een videoclip en welke mensen betrek je bij dat proces? Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vinden de Skills & Knowledge Sessions tijdelijk online plaats.

Wanneer: Woensdag 23 juni

Tijd: 20.00 – 21.00 uur

Hoe: Aanmelden kan via deze link . Voor aanvang ontvang je een link naar Zoom.

Panelleden

Aafke Romeijn is de ongekroonde koningin van de Nederlandstalige electropop. Een eigenzinnige chick met vlijmscherpe teksten. Denk: Spinvis meets Daft Punk meets Peaches en je komt al een heel eind in de richting. Misschien dat je haar van Alles Went, het hipsterliedje dat ze met Sef maakte, zou kennen. Op 4 juni bracht ze haar nieuwste plaat Godzilla uit, een persoonlijk album over depressie en opkrabbelen.

Marie McKenna is een echte duizendpoot in de muzieksector. Naast het runnen van haar label Mink Records en Mink Music Publishing is ze o.a. actief in creative direction, event organisatie, A&R, artist management etc. Het relatief jonge en spraakmakende indie label werkt met o.a. Pitou en The Mighty Breaks en staat er om bekend alternatieve indie acts met een wat minder mainstream commerciële sound, te helpen met het uitbrengen en promoten van hun muziek.

Filmsaus maakt videoproducties en Paul Bergers is de beeldexpert. Zijn voornaamste focus ligt bij het maken van videoclips. Zo heeft hij onder andere gewerkt aan clips van Snelle en The Cool Quest. Met 10 jaar ervaring op zak, weet Paul ideeën altijd om te zetten naar het beeld dat bij je past.

Skills & Knowledge Sessions

Skills & Knowledge zijn terugkerende sessies speciaal voor popmuzikanten, georganiseerd vanuit POPgroningen. Diverse professionals uit de muziekindustrie delen hun kennis, ervaringen en netwerk met je over onderwerpen binnen het muzikantschap. De sessies – georganiseerd door Inge van Calkar – worden gehost door Douwe Doorduin. Afhankelijk van het thema van de sessie worden er passende gasten uit regio Groningen en daarbuiten uitgenodigd. Gewoonlijk vinden de sessies in persoon plaats, door het coronavirus worden de sessies nu online georganiseerd.

Foto: POPgroningen