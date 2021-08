Slim onderweg met de Mobility Portal naar Campus Groningen

Bewust reisgedrag

Samen met Hive.Mobility heeft Campus Groningen een mobiliteitsuitdaging geformuleerd voor het Startup in Residence-traject. Beide organisatie vinden innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen belangrijk. De uitdaging was als volgt: "ontwikkel een systeem dat bewustwording in (verantwoord) reisgedrag vergroot en mensen stimuleert een verantwoorde mobiliteitskeuze te maken." De uitdaging voor TripService was om niet alleen een systeem te ontwikkelen dat de snelste of meest efficiënte route toont van deur tot deur, maar ook om daarin inzicht te geven in wat de meest gezonde en meest duurzame manier is om op je bestemming te komen.

Bovendien moet de reiziger gestimuleerd worden om een duurzame en gezonde mobiliteitskeuze te maken. Dat betekent onder andere, dat je als fietser ook krijgt te zien welke fietsstalling het dichtst bij je reisdoel ligt, zodat een gezonde en duurzame keuze eenvoudig te maken is. De Mobility Portal in ontwikkeling voor Campus Groningen, bleek al gauw een aanvulling te zijn op de Slimme Kaart van Groningen Bereikbaar. Als gevolg hiervan is hierin eveneens de samenwerking gezocht: de Slimme Kaart is ook in de portal te zien.