Small Town Bandits brengt nieuwe single uit

GRONINGEN – De Groningse popband Small Town Bandits bracht vandaag hun nieuwe single If I Don’t Look Back uit.

Small Town Bandits bestaat nog geen drie jaar, maar de bandleden timmeren al flink aan de weg. Met If I Don’t Look Back brengen ze alweer hun vijfde single uit. Het nummer is de opvolger van You and I dat in juli van dit jaar uitkwam. If I Don’t Look Back is vanaf nu te luisteren op Spotify en YouTube.

If I Don’t Look Back

Grunnsonic

Ook qua optredens gaat het de band voor de wind. Zo staat de formatie volgend jaar op Grunnsonic, het showcasefestival voor lokaal talent onder de vleugels van Eurosonic/Noorderslag (ESNS). Small Town Bandits speelt op vrijdag 17 januari 2020 om 21.45 uur in Café de Walrus aan de Pelsterstraat 2 in Groningen. De toegang is gratis.

Small Town Bandits

Small Town Bandits is een vierkoppige popband uit de stad Groningen, bestaande uit Ruben van Hemmen (zang en gitaar), Gijs Arends (drums), Selim Boukhris (gitaar en toetsen) en Rik Huizing (bas). De band kenmerkt zich door melodische popfolkmuziek en meerstemmige harmonieën die door elk van de bandleden wordt verzorgd.

Foto: Small Town Bandits