SmartRanking snelst groeiende SEO-bureau van Nederland

GRONINGEN – Het Groningse SEO-bureau SmartRanking is het snelst groeiende SEO gespecialiseerde bureau van Nederland. Dat maakte het Financieel Dagblad bekend tijdens de presentatie van de jaarlijkse FD Gazellen Awards. Het Noord Nederlandse bureau voor zoekmachine optimalisatie maakt zich op voor verdere groei na een aantal strategische keuzes: “We willen in drie jaar tijd verdubbelen.”

Snelst groeiend SEO-bureau van Nederland

Eind november reikte het Financieel Dagblad de jaarlijkse FD Gazellen Awards uit. Het Groningse bureau komt als nieuwe speler binnen op de 18e plaats van snelst groeiende bedrijven op de nationale ranglijst. In de categorie ‘klein’, regio Noord behaalt SmartRanking de 5e plek. Daarmee is SmartRanking volgens het FD het snelst groeiende SEO-dedicated bureau van Nederland, en het op één na snelst groeiende online marketingbureau. De omzet van het bureau wordt door FD geraamd op zo’n 1.4 miljoen euro, met een geschatte omzetgroei van 183% tussen 2019 en 2021.

Jarik Oosting, founder van SmartRanking: “Het is geweldig dat onze vastberadenheid, ondernemersdrift, specialisme en groei wordt erkend door een instituut als het Financieel Dagblad. We timmeren inderdaad hard aan de weg en mogen onszelf met trots het snelst groeiende SEO-gespecialiseerde bureau van Nederland noemen.”

Partnership met Loyals Group

De groei van SmartRanking is niet alleen opgevallen bij het FD. Ook Loyals Group, een eenheid van digitaal gespecialiseerde agencies die uitblinken in één vakgebied, heeft zijn ogen op het SEO-bureau laten vallen. De twee partijen kondigden deze week aan dat SmartRanking zich per direct aansluit bij Loyals Group. Het is een strategische keuze om zo meer draagkracht te realiseren en klanten nog beter te kunnen helpen; door zich bij Loyals Group aan te sluiten focust SmartRanking zich op de verdere groei en ontwikkeling van de SEO-dienstverlening tegen hoogste kwaliteit, terwijl Loyals Group het bureau bijvalt met onder andere backoffice- en managementondersteuning.

‘Verwachte groei? In drie jaar verdubbelen!’

“We bouwen flink aan onze verdere groei en bekendheid, binnen en buiten Nederland”, vertelt Oosting. “In 2023 verwachten we een team van 25 specialisten in huis te hebben, een aantal dat we de komende drie jaar wensen te verdubbelen. Tijdens deze groei focussen we ons op verdere professionalisering, meer draagkracht en het oplossen van complexere vraagstukken binnen zoekmachine optimalisatie. Ik kan niet wachten om te ontdekken wat de toekomst voor ons in petto heeft!”

Foto: SmartRanking