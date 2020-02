Snackbarhouder uit Groningen ontwikkelt houdbare eierbal

GRONINGEN – Een eierbal die je in kunt vriezen en drie maanden kunt bewaren. De Groningse snackbarhouder Robert Koning bedacht het.

Vanuit zijn snackwagen in Ulgersmaborg verkoopt hij volt trots zijn nieuwe uitvinding. Het gaat om twee halve eierballen met daarin een uitsparing voor het ei. Een ei bederft namelijk als je het invriest. Het idee is dat mensen zelf een eitje koken, deze in de uitsparing doen en de twee helften vervolgens dichtdrukken. Vervolgens kan de eierbal zo de frituur in.

Foto: Robert Koning/Facebook