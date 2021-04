Sneller groen voor fietsers bij regen en andere verkeerslicht-weetjes

Soms sta je heel lang voor rood licht te wachten en als er dan eindelijk groen licht is, springt hij alweer op rood. Dat voelt niet altijd eerlijk, maar hier kunnen allerlei redenen voor zijn. Op sommige kruisingen is hier bewust voor gekozen, om het verkeer te doseren. Zo wordt voorkomen dat het verkeer verderop alsnog vast komt te staan. Wat ook kan, is dat een hulpdienst of bus zich net heeft gemeld. Het verkeerslicht signaleert dat deze er aankomt en geeft dit voertuig voorrang: de bus of hulpdienst krijgt groen. De andere lichten op de kruising moeten dan snel op rood.

Slimme verkeerslichten

In Groningen en Drenthe hebben we ook vijftien 'slimme' verkeerslichten, zogenaamde intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Er staan er vijf op de westelijke ringweg, acht op de Europaweg in Groningen en twee op de N372 bij Roden en Peize. Deze slimme verkeerslichten krijgen al lang van tevoren informatie over hoeveel voertuigen eraan komen en kunnen hiermee een betere doorstroom regelen. Ze zijn nog in een testfase, maar binnenkort kan iedereen hier gebruik van maken. Wil je meetesten? Dit kan al met de apps Flitsmeister, ZekerOpTijd en RingRing. Daarmee verstuurt je telefoon informatie naar de verkeerslichten die je nadert. Staat het verkeerslicht op rood, dan kun je in de app zien hoe lang je nog moet wachten (let wel op de regels van het gebruik van een telefoon in het verkeer). Bij het uitwisselen van de gegevens via de telefoon, is erg goed gekeken naar de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers. Het slimme verkeerslicht gebruikt alleen informatie over het aantal voertuigen en de snelheid. Het hoeft niet te weten wie je bent.