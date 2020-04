Sneller thuiswerken op je Mac dankzij Gronings bedrijf

GRONINGEN – Dankzij het Groningse bedrijf SSDinjeMac.nl heb je tijdens het thuiswerken straks nooit meer een trage iMac of MacBook.

We werken door het coronavirus massaal vanuit huis. De één vindt het heerlijk, de ander mist z’n collega’s en het sociale contact. Maar waar we het met z’n allen over eens zijn, is dat een langzame computer het thuiswerken enorm bemoeilijkt. Niets is zo frustrerend als een vastlopende vergadering omdat je Mac qua snelheid te wensen overlaat.

Je oude Mac weer als nieuw

De Groninger ondernemer Anthonie Beuker heeft daar wat op gevonden. Hij lanceerde de website SSDinjeMac.nl waarop je je iMac en MacBook kunt upgraden. “Door de harde schijf te vervangen door een SSD presteert je oude Mac weer als nieuw”, vertelt Beuker. “En additioneel kun je bij sommige modellen ook nog eens het werkgeheugen laten vergroten.”

Het idee van Beuker blijkt een gouden greep. Een trage Mac komt namelijk veel voor bij modellen van vier jaar en ouder. “Een harde schijf wordt met de jaren steeds trager. Dat komt omdat deze aan slijtage onderhevig is”, legt Beuker uit. “Met een SSD los je dit probleem op. De SSD die wij in de iMac installeren is zelfs meer dan 10 keer sneller dan de originele harde schijf.”

Voor een fractie van de prijs

Het upgraden van een iMac of MacBook blijkt niet alleen duurzaam, maar ook goedkoop. “De kosten voor een iMac SSD upgrade zijn vanaf 185 euro”, vertelt Beuker. “Hiermee is je iMac weer als nieuw voor een fractie van de prijs, met een supersnelle laadtijd, programma’s die een stuk sneller opstarten en nooit meer een draaiende strandbal als muis.”

Gratis haal- en brengservice

SSDinjeMac.nl biedt een gratis haal- en brengservice voor iedereen die binnen 15 kilometer van de stad Groningen woont. De iMac of MacBook wordt in een geschikte doos opgehaald en na de upgrade weer thuisgebracht. “Meestal nog op dezelfde dag”, aldus Beuker. “Maar brengen, ophalen of (aangetekend) verzenden is natuurlijk ook mogelijk.”

Foto: Anthonie Beuker